Ночные разборки в парке «Малинки»: японским макакам провели операции после драки

Фото: парк Малинки

В парке «Малинки», расположенном в Ростовской области, произошел инцидент, потребовавший экстренного вмешательства ветеринаров. В ночь на 22 февраля в вольере японских макак разгорелся серьезный конфликт между взрослыми особями, который закончился травмами двух животных.Как сообщили представители пресс-службы парка, причина драки, предположительно, кроется в борьбе за территорию или пищевые ресурсы либо же в столкновении характеров. Сотрудники парка называют произошедшее «жёстким конфликтом». В результате схватки два питомца получили множественные рваные раны губ с сильным кровотечением. По словам специалистов, в естественной среде такие травмы, особенно укусы, могут стать фатальными из-за риска потери крови и развития инфекции.Пострадавшим животным была проведена срочная операция под общим наркозом. Ветеринары оценивают состояние макак как благоприятное. Однако, в целях дальнейшего восстановления и предотвращения новых конфликтов «участники драки» проведут ближайшие дни на карантине, отдельно от остальной группы.