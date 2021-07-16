Торговцы Центрального рынка в Ростове потребовали объяснений от властей из-за массовых проверок
В Ростове торговцы Центрального рынка собрались, чтобы встретиться с руководством и представителями администрации. Несколько десятков человек пришли на второй этаж продуктового павильона утром 19 июля.
Неделю назад на улице Станиславского снесли вещевые ларьки. Как это повелось в донской столице, годами стоящие торговые точки в одночасье стали незаконными. Уже весной на месте ларьков решили поставить модернизированный вариант точек уличной торговли. Тогда власти давили на Центральный рынок различными проверками. Кроме того, на рынках постоянно выявляли нарушения «масочного» режима и социальной дистанции.
Снос ларьков на Станиславского стал для торговцев последней каплей. Люди не знают, чего ожидать от властей, и не понимают, чего от них хотят. Они предложили встретиться с представителями администрации, чтобы разобраться в происходящем. По словам начальника управления торговли и бытового обслуживания Константина Тихонова, власти уже два года борются с нелегальной торговлей. Директор рынка же уверен, что сити-менеджер видит концепцию рынка в красоте, а не в привлечении сельхозпродукции на прилавке. А значит, и снос остального рынка тоже вполне возможен.
Торговцы пытались выяснить, что им нужно сделать, чтобы продолжить спокойно работать. Представитель администрации лишь ссылался на бумажные формальности и напоминал, какие нарушения у них нашли. К слову, сами предприниматели с этими нарушениями не согласны. Они заявили, что соблюдают на рабочих местах «масочный» режим и регулярно проводят санобработку.
Тихонов успокоил народ, объяснив, что при сносе зданий предпринимателям предложат другие места. С небольшим уточнением: легальным торговцам. Остальные же, вероятно, останутся безработными.
Вместо того, чтобы помочь предпринимателям облагородить рабочие места, власти решительно настроены и дальше сносить нелегальные торговые точки, чтобы за счет бюджета Ростова заново отстроить уже законные помещения и разместить там оставшихся предпринимателей - тоже законных. При этом цена аренды таких мест может значительно увеличиться. Для торговцев появилось два варианта развития событий: либо им предоставят новые места с повышенной арендой, либо признают незаконными и буквально выгонят с рынка. Решить, кто останется работать, а кто окажется незаконным торговцем, можно в любой момент. Как это было с «Атлантом».