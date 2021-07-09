На центральном рынке в Ростове сносят торговые ларьки

В Ростове сносят ларьки в районе Центрального рынка. Демонтаж торговых объектов начали днем 12 июля.Ларьки убрали на улице Станиславского между Соборным и Семашко. На месте прежних объектов соорудили синий забор.За ограждением строители продолжают разрушать старые вещевые ларьки. Предполагается, что на их месте появится новый модернизированный вариант точек уличной торговли.Решение убрать незаконные торговые объекты было собирались принять еще весной. Тогда администрация города давила на Центральный рынок проверками, ссылаясь на незаконную торговлю и на неэстетичность палаток рядом с Кафедральным собором.Палаткам грозил снос. Десятки людей могли остаться без работы. Месяцами они сидели и надеялись, что их не постигнет судьба аксайских рынков или ларьков в подземных переходах. Казалось бы, рынок - он и есть рынок. Палаточки, ларёчки не на полу, как дальше на Станиславского, а в помещениях всё-таки.Как оказалось, тяга к современному и красивому городу, в котором нет места грязным и полуразваливающимся лавочкам привела к демонтажу части ларьков. Как будет выглядеть новая лицевая сторона центрального рынка, пока неизвестно. Также в подвешенном состоянии висит судьба торговцев снесенных ларьков, ведь для многих эта работа единственный источник заработка.