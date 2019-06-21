В Ростове загорелись ларьки в районе Центрального рынка



В Ростове-на-Дону загорелись ларьки в районе Центрального рынка. Пожар произошел в переулке Семашко около 16 часов 23 июня.



По предварительной информации, о возгорании сообщили сотрудники рынка. На мсето прибыли 53 спасателя и 14 единиц техники. Однако пламя успело уничтожить шесть ларьков.



– Площадь возгорания составила 50 квадратнх метров. В результате пожара никто не пострадал, – прокомментировали в пресс-службе ГУ МЧС по Ростовской области.