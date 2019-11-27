Тело пилота, умершего в ростовском аэропорту, передали в родной город



В Омск передали тело пилота, скончавшегося в аэропорту Ростова. Труп Дамира Ахметова всё это время находился в морге Аксая.



Лётчик умер 24 ноября в Платове. Он был вторым пилотом на рейсе Москва — Анапа. Во время полёта ему неожиданно стало плохо, и он сообщил об этом диспетчеру. Самолёт экстренно приземлился в донском аэропорту, к этому времени у Дамира Ахметова уже появились симптомы инфаркта лёгкого, и он потерял сознание. К лайнеру тут же прибыли медики, но, увы, им не удалось вернуть мужчину к жизни. Предварительной причиной смерти назвали тромбоэмболию лёгочной артерии.



Тело пилота сначала доставили в ближайшую БСМП в Новочеркасске, затем перевезли в аксайский морг. После того как эксперты провели вскрытие и установили точную причину гибели мужчины, его труп передали в родной город Омск. У Ахметова остались 37-летняя жена, 12-летний сын и 5-летняя дочь. В ближайшее время лётчика похоронят.