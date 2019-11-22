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У скончавшегося в аэропорту Ростова пилота остались жена и двое детей

У скончавшегося в аэропорту Ростова пилота остались жена и двое детей
У пилота самолета, скончавшегося во время экстренной посадки в Ростове, остались жена и двое несовершеннолетних детей. В Омске Дамира Ахметова ждали 37-летняя супруга Анастасия, а также двое деток. Старшему сыну в октябре исполнилось 12 лет, а дочери в сентябре – 5.

По предварительной информации, пилоту стало плохо во время полета. Он жаловался на боли в сердце.

Напомним, самолет «Аэрофлота» сообщением Москва - Анапа экстренно совершил посадку в донской столице утром 24 ноября. У второго пилота случился инсульт. После приземления воздушного судна к самолету прибыла бригада медиков, однако помочь члену экипажа они не смогли. Врачи констатировали смерть мужчины.

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