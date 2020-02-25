Жена пилота, умершего в ростовском аэропорту, не может добиться компенсации от «Аэрофлота»



Супруга пилота, умершего во время рейса Москва — Анапа, не может добиться компенсации от авиакомпании. «Аэрофлот» игнорирует законные требования членов семьи Дамира Ахметова.



Лайнер A320 утром 24 ноября вылетел из Шереметьево. Спустя около часа второй пилот пожаловался на боли в груди. В следующий миг он потерял сознание. Экипаж принял решение совершить экстренную посадку. Самолёт приземлился в ростовском Платове, где на посадочной полосе его уже ждала машина «скорой». Медики констатировали смерть 49-летнего Ахметова. Согласно заключению экспертов причиной кончины стал инфаркт миокарда с развитием острой сердечно-сосудистой недостаточности.



У мужчины остались жена, 12-летний сын и 5-летняя дочка. Супруга Дамира рассказала, что «Аэрофлот» организовал транспортировку тела в родной Омск, а также выплатил ей 15 тысяч рублей на похороны. Женщина, оставшись с двумя детьми на руках, стала требовать от авиакомпании законной компенсации. Она уверена, что в смерти супруга отчасти виновен работодатель, так как за последний год Ахметов работал практически без выходных, часто выполняя ночные перелёты.



Однако у «Аэрофлота» другое мнение на этот счёт. Компания считает, что трагедия произошла исключительно из-за того, что пилот испытывал проблемы с сердцем. Тут встаёт вопрос: почему же его тогда допускали к работе? Пилоты постоянно проходят медицинские осмотры, и проглядеть заболевание врачи просто не могли. Да и супруга погибшего утверждает, что муж не жаловался на сердце.



Так или иначе, в коллективном договоре ООО «Аэрофлот» чёрным по белому написано, что в случае смерти работника при исполнении им служебных обязанностей компания должна выплатить пострадавшей стороне десять годовых заработков погибшего. В документах не указано, какой именно должна быть причина смерти для выплаты компенсаций, главное, чтобы работник находился при исполнении.



Супруга Ахметова вместе с адвокатом направляли письма в «Аэрофлот», но пока получают только просьбы подождать. Чтобы отстоять свои права, женщина готова обратиться в суд.



Как сообщает News.ru, пока в Ростове-на-Дону идёт расследование смерти пилота, авиакомпания пытается изменить коллективный договор, чтобы избавить себя от необходимости выплачивать компенсации. Теперь пострадавшая сторона будет получать деньги только в том случае, если страхования компания признает смерть работника страховым случаем. Адвокат Ахметовой уверен, что «Аэрофлот» тянет время именно потому, что ждёт внесения поправок в документ. Однако это бессмысленно, так как на момент смерти Дамира действовала прежняя редакция.