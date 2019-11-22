Стала известна вероятная причина смерти пилота, скончавшегося в аэропорту Ростова



Эксперты назвали вероятную причину смерти пилота, умершего в ростовском аэропорту. Он мог скончаться из-за закупорки сосудов в лёгких. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на источник.



Случай произошёл 24 ноября на рейсе Москва — Анапа. Самолёт экстренно приземлился в Платове из-за того, что одному из пилотов стало плохо. По данным издания, Дамир Ахметов во время полёта связался с диспетчером и сообщил о плохом самочувствии. При подлёте к Ростову его состояние резко ухудшилось, появились симптомы инфаркта лёгкого, он потерял сознание. Бортпроводники вынесли мужчину в тамбур и попытались оказать первую помощь. Увы, ни они, ни прибывшие на место медики не смогли вернуть его к жизни — к моменту приземления он был мёртв. Предварительной, причиной смерти стала тромбоэмболия легочной артерии.



Ранее Rostov.ru сообщал, что у Дамира Ахметова остались 37-летняя супруга, 12-летний сын и 5-летняя дочка. Пилот вместе с семьёй жил в Омске.