Телефон пропавшей в Ростове Алены Редько зафиксировали возле ее дома

Фото: DonDay

В Ростове определили последнее местоположение, где находился телефон пропавшей Алены Редько. Об этом сообщает Donday.ru со ссылкой на ее маму Елену.Женщина проживает в городе Аксае на улице Луначарского. Она поехала со своим бывшим супругом прокатиться. Затем она перестала выходить на связь с близкими. По словам бывшего мужа, около 21:30 женщина попросила высадить ее на улице Ульяновской, 9/28 в Ростове. Сотрудники проверили камеры видеонаблюдения по периметру. Однако никаких зацепок обнаружено не было. Ни Алена, ни машина ее бывшего супруга не попали в объективы.Стало известно, где находился телефон пропавшей. Последним местоположением стал ее дом. Однако странно, что женщина вышла из дома с выключенным телефоном. По какой причине он был недоступен, как только Алена вышла за порог, неизвестно.Практически неделю длятся поиски горожанки. Мама пропавшей просит подключиться к поискам всех неравнодушных.Рост Алены – 168 сантиметров, она худощавого телосложения. Волосы светло-русые, глаза серые. Она была одета в черную куртку, синий джинсовый топ, голубо-серые джинсы, обута в светлые кроссовки. Из особых примет: татуировка на ноге.Если вы знаете, где может находиться Алена, или можете помочь в ее поисках, сообщите по телефонам: 8-928-270-26-33 (мама Елена) или 112.