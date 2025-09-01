Новости
ВСЯ ЛЕНТА

Общество

Версия для печати

Телефон пропавшей в Ростове Алены Редько зафиксировали возле ее дома

Телефон пропавшей в Ростове Алены Редько зафиксировали возле ее дома
В Ростове определили последнее местоположение, где находился телефон пропавшей Алены Редько. Об этом сообщает Donday.ru со ссылкой на ее маму Елену.

Женщина проживает в городе Аксае на улице Луначарского. Она поехала со своим бывшим супругом прокатиться. Затем она перестала выходить на связь с близкими. По словам бывшего мужа, около 21:30 женщина попросила высадить ее на улице Ульяновской, 9/28 в Ростове. Сотрудники проверили камеры видеонаблюдения по периметру. Однако никаких зацепок обнаружено не было. Ни Алена, ни машина ее бывшего супруга не попали в объективы.

Стало известно, где находился телефон пропавшей. Последним местоположением стал ее дом. Однако странно, что женщина вышла из дома с выключенным телефоном. По какой причине он был недоступен, как только Алена вышла за порог, неизвестно.

Практически неделю длятся поиски горожанки. Мама пропавшей просит подключиться к поискам всех неравнодушных.

Рост Алены – 168 сантиметров, она худощавого телосложения. Волосы светло-русые, глаза серые. Она была одета в черную куртку, синий джинсовый топ, голубо-серые джинсы, обута в светлые кроссовки. Из особых примет: татуировка на ноге.

Если вы знаете, где может находиться Алена, или можете помочь в ее поисках, сообщите по телефонам: 8-928-270-26-33 (мама Елена) или 112.
Фото: DonDay
0 0

Еще по теме:

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 29 декабря 2010 г. №436-ФЗ "О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию", информационный портал ROSTOV.RU предупреждает о возможном размещении материалов, запрещенных к просмотру лицам, не достигшим 18 лет.