В Ростове 32-летняя женщина оставила мужу предсмертную записку и пропала без вести

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В Ростове-на-Дону 32-летняя женщина оставила супругу предсмертную записку и пропала. О местонахождении Алены Белан нет информации около четырех суток.Как сообщила порталу Rostov.ru родственница пропавшей, женщина ушла из дома в День народного единства, 4 ноября. Перед этим горожанка оставила своему мужу предсмертную записку. Спустя пару часов она отключила телефон и перестала выходить на связь.- Накануне у нее с супругом был конфликт, хотела развестись. Повлияли и проблемы на работе, - добавила родственница.Близкие пытались отыскать женщину самостоятельно, однако поиски не были успешны. Тогда они обратились с заявлением о пропаже в полицию. Родственники также подали заявку в волонтерские отряды.Алена Белан ростом 170 сантиметров. У нее светлые волосы и карие глаза. Из особых примет: может носить разноцветные глазные линзы. В чем была одета женщина в день исчезновения, не сообщается. Дома у ростовчанки остались двое малолетних детей.Если вам что-либо известно о местонахождении Алены, сообщите по номерам: 8-952-573-52-70, 8-918-141-42-83 или 8-952-570-70-97.