Родители пропавшей в Ростове Алены Белан просят помочь в ее поисках

Фото: Rostov.ru

Выяснились новые подробности исчезновения 32-летней матери двоих детей Алены Белан. Полицейские Отрадненского района Краснодарского края сообщили родителям, что якобы женщина стала фигурантом уголовного дела. Об этом порталу Rostov.ru сообщили отчим Ардак и мать Инара.Запутанная история исчезновения Алены берет свое начало 4 ноября. В тот день ростовчанка ушла из дома, оставив записку. Она просила родителей забрать детей у мужа на воспитание и после этого перестала выходить на связь. Тогда родственники забили тревогу и обратились за помощью в полицию и к волонтерам.Спустя две недели волонтеры отчитались, что поиск Алены завершен. Как оказалось, женщину объявили в уголовный розыск. Все волонтерские и добровольческие отряды больше не смогли помочь семье Белан.Как рассказала мать пропавшей, незадолго до своего исчезновения Алена работала товароведом в Отрадном, а затем уволилась. Руководство магазина в один из дней выявило недостачу, служба безопасности нагрянула к дочке совместно с директором, чтобы разобраться в ситуации.- Недостачу выявили спустя два месяца после ее увольнения, однако виноватой сделали ее. На Алену начали давить, чтобы она признала свою вину и подписала документы, согласно которым должна вернуть всю сумму. Три раза она ездила в отдел и участвовала в допросах, никуда бежать не планировала. Я не понимаю, почему мать двоих детей, которая оставила предсмертную записку, решают искать в качестве преступницы? Они не предоставили ничего, что доказывает факт кражи, - добавила мать пропавшей - Инара.После увольнения Белан поехала в Краснодар, однако решила вернуться к семье и друзьям в Ростов, где пропала без вести.- Алена зарабатывала деньги для семьи, себе она ничего не покупала. Дочь носила мои вещи, которые подходили ей по размеру. Есть подозрение, что деньги у нее могли потребовать в качестве шантажа ее неприятели. Дочке может грозить большая опасность, - рассказала Инара.Как стало известно родителям Алены, в отношении нее возбудили уголовное дело. Его направили в Краснодарский край для разбирательства, а про пропавшую ростовчанку словно забыли.Вот уже около двух месяцев родители безуспешно пытаются узнать подробности о розыске Алены.- Я звоню и спрашиваю, что известно о нашей дочери, есть ли запись с камер? Установили ли номера машины, на которой Алену заметили в Краснодарском крае? В ответ они спрашивают меня: «А вам что-то известно?». Следователи считают, будто Алена скрывается, а на просьбу продолжать поиски отвечают: «Есть дела важнее», - добавила мать Алены - Инара.Последний раз местонахождение Алены было зафиксировано в Невинномысске. Уже месяц новой информации о женщине нет. Близкие не могут найти себе места и просят помощи. Они надеются, что полиция начнет активно разыскивать их дочь, пока не стало слишком поздно. Также родственники надеются на помощь всех неравнодушных людей.Если вы желаете принять участие в поисках Алены Белан или знаете, где она может находиться, сообщите по телефонам: 8-952-570-70-97 (отчим) или 112.