Таганрогский актёр Николай Добрынин объявил о своём уходе из «Сватов»



Из сериала «Сваты» уходит Николай Добрынин, исполняющий роль Митяя. Актёр заявил, что ему надоело быть «побитой собакой».



Дело в том, что по сценарию его постоянно принижает Иван Будько, роль которого исполняет Фёдор Добронравов. Будько часто жёстко шутит над ним, а его персонаж вынужден помалкивать. По словам артиста, в «Сватах» не проявляется его талант, и в связи с этим он выступает «вечно побитой собакой». Ранее он исполнял более драматичные роли и хотел бы дальше придерживаться своего амплуа.



Ещё одной причиной ухода является то, что Добрынина не пускают на территорию Украины.



Сериал сейчас и так находится на неопределённых позициях. Его съёмки до сих пор не возобновили, многие украинские деятели требуют запретить показ «Сватов». Несмотря на то, что все запреты с сериала сняли ещё полгода назад, работа над новым сезоном пока заморожена.



Фёдор Добронравов сообщал, что все актёры ждут продолжения сериала, ведь половина материала уже снята. Съёмки новых серий проводились в Беларуси. Зрителей по сюжету ждёт путешествие в прошлое столетие — они узнают историю знакомства Ивана и Валентины Будько.



Николай Добрынин родился в Таганроге 1963 году. У будущего актёра выдалось тяжелое детство — отец рано ушёл из жизни, и мальчик с малых лет уже был приучен к работе. Поначалу он помогал бабушке шить мешки для картошки, в шестом классе сколачивал почтовые ящики, через год стал работать грузчиком. В студенческие годы трудился на метрополитене, занимался учительством и даже преподавал танцы. В 22 года Николай окончил институт театрального искусства. Сразу пошёл работать в театр «Сатирикон» под покровительством Константина Райкина.



Первую роль на экране Добрынин получил в 1986-м — снялся в фильме «Нужные люди». С тех пор Николай завоевал всенародную любовь, играя на сцене театра и исполняя роли в кинокартинах.