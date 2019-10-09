Таганрожец Фёдор Добронравов прокомментировал уход Добрынина из «Сватов»



Актёр из Таганрога Фёдор Добронравов высказался об уходе Николая Добрынина из сериала «Сваты». Артист заявил, что Добрынин ему ничего об этом не говорил.



Об уходе актёра из сериала стало пару дней назад. По словам самого Николая, ему надоело быть «побитой собакой». По сценарию его персонаж — простой мужичок Митяй, над которым постоянно зло подшучивает Иван Будько, роль которого исполняет Добронравов. Артист считает, что в связи с этим в глазах зрителя он сам похож на своего героя. Добрынин привык к амплуа драматического актёра и хотел бы вернуться к нему. Так, в одном из последних фильмов «Несокрушимый», повествующем о событиях Великой Отечественной войны, он сыграл безногого хирурга.



Сообщается, что остальные актёры не подозревали об уходе Николая. Для зрителей это стало настоящим ударом — все они по-настоящему любят простого и весёлого Митяя. Пока о «Сватах» и так не слышно хороших новостей — съёмки до сих пор заморожены, в Украине некоторые политические деятели, продюсеры и режиссёры выступают за запрет показа сериала на территории страны. Актёры не знают — или говорят, что не знают — когда продолжится работа над новым сезоном.



Некоторые подробности всё же известны: в новых сериях персонажи окажутся в 19-м веке, также нам покажут историю знакомства Валентины и Ивана Будько.



Напомним, «Сваты» были запрещены к показу в Украине в течение двух лет — с 2017 по 2019 годы. В марте этого года ограничения сняли. Некоторые каналы стали «крутить» старые сезоны.