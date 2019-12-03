Таганрожец Фёдор Добронравов сообщил, когда выйдут новые серии «Сватов»



Актёр из Таганрога Фёдор Добронравов поделился новостями о седьмом сезоне «Сватов». Он прокомментировал ситуацию, сложившуюся вокруг сериала в последнее время.



Ранее сообщалось, что из команды артистов могут уйти сразу несколько человек: Николай Добрынин, Людмила Артемьева и Анна Кошмал. Добронравов заявил, что основной актёрский состав «Сватов» не изменится. Более того, новые эпизоды уже выйдут на экраны в 2020 году. Съёмки запланированы на зиму и лето, а затем серии будут представлены зрителям.



Также недавно поклонников сериала порадовали новостью о том, что в новом сезоне появится сын Фёдора Добронравова - Иван.



Таганрожец добавил, что зрителей ждёт много неожиданных поворотов в сюжете. По некоторой информации, фанаты увидят историю знакомства Валентины и Ивана Будько, «молодую версию» которого сыграет Добронравов-младший.



Напомним, у «Сватов» уже семь лет нет продолжения. В 2014 году, после известных событий на Украине, Фёдору запретили въезд на территорию Незалежной, к тому же в стране закрыли показ сериала. Некоторый материал отсняли в Беларуси, но дальше этого дело не пошло. Сейчас, когда в марте 2019-го президентом Украины стал Владимир Зеленский, все запреты были сняты. Сразу после этого появилась надежда на продолжение «Сватов».