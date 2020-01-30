Свое имущество на торги выставила «Донская мясная компания»



Имущество выставила на торги батайская компания - «Донская мясная компания». Информация об этом появилась 31 января на сайте Единого федерального реестра сведений о банкротстве.



Организация продает аппарат для переработки мясной продукции Куттер KN-330V за 3 миллиона 790 тысяч рублей. Заявки принимаются до 31 марта 2020 года.



С имуществом можно ознакомиться в Батайске, на улице Калинина, 139, по вторникам, с 10.00 до 17.00.



«Донская мясная компания» занималась выпуском мясной продукции, а также салатов и суши.