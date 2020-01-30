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Свое имущество на торги выставила «Донская мясная компания»

Свое имущество на торги выставила «Донская мясная компания»
Имущество выставила на торги батайская компания - «Донская мясная компания». Информация об этом появилась 31 января на сайте Единого федерального реестра сведений о банкротстве.

Организация продает аппарат для переработки мясной продукции Куттер KN-330V за 3 миллиона 790 тысяч рублей. Заявки принимаются до 31 марта 2020 года.

С имуществом можно ознакомиться в Батайске, на улице Калинина, 139, по вторникам, с 10.00 до 17.00.

«Донская мясная компания» занималась выпуском мясной продукции, а также салатов и суши.

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