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Ростовское кафе обанкротившегося «Палмали» выставили на торги

Ростовское кафе обанкротившегося «Палмали» выставили на торги
Кафе в Ростове-на-Дону, принадлежавшее ООО «Палмали», продадут с молотка. Такая информация появилась 25 апреля на сайте Единого федерального реестра сведений о банкротстве.

На торги было выставлено здание бывшего кафе на улице Береговой, 43а площадью более 200 квадратных метров и земельный участок площадью 2,3 тысячи квадратных метров. Начальная цена имущества составила 70 миллионов рублей.

Торги назначены на 14 июня 2019 года.

Как ранее сообщалось, в ноябре 2018 года ООО «Палмали» признали банкротом. Компания задолжала своему основному кредитору, Сбербанку, 13 миллиардов рублей. Имущество «Палмали», основной вид деятельности которого - морской грузовой транспорт, оценили в 2,5 миллиарда рублей.

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