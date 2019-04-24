Ростовское кафе обанкротившегося «Палмали» выставили на торги



Кафе в Ростове-на-Дону, принадлежавшее ООО «Палмали», продадут с молотка. Такая информация появилась 25 апреля на сайте Единого федерального реестра сведений о банкротстве.



На торги было выставлено здание бывшего кафе на улице Береговой, 43а площадью более 200 квадратных метров и земельный участок площадью 2,3 тысячи квадратных метров. Начальная цена имущества составила 70 миллионов рублей.



Торги назначены на 14 июня 2019 года.



Как ранее сообщалось, в ноябре 2018 года ООО «Палмали» признали банкротом. Компания задолжала своему основному кредитору, Сбербанку, 13 миллиардов рублей. Имущество «Палмали», основной вид деятельности которого - морской грузовой транспорт, оценили в 2,5 миллиарда рублей.