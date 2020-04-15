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Священники в Ростовской области сдадут тест на коронавирус

Священники в Ростовской области сдадут тест на коронавирус
В Ростовской области священнослужители пройдут обследование на коронавирусную инфекцию. Об этом 17 марта во время брифинга сообщил митрополит Ростовский и Новочеркасский Меркурий.

Владыка отметил, что епархия обратилась с такой просьбой в министерство здравоохранения Ростовской области. Вскоре они получили положительный ответ. В скором времени все священники сдадут тест на COVID-19. Это необходимо потому, что служители церкви до того, как храмы перестали из-за пандемии принимать прихожан, контактировали с большим количеством людей.

Напомним, в Ростовской области по состоянию на утро 17 апреля зарегистрировано 168 случаев заражения коронавирусной инфекцией. Среди них — 16 детей.

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