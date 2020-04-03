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В Ростовской области пять человек получили предварительный положительный тест на коронавирус

В Ростовской области пять человек получили предварительный положительный тест на коронавирус
В донском регионе коронавирусную инфекцию подозревают ещё у пяти человек. Предварительно положительный диагноз они получили после первичного тестирования. Об этом сообщили в правительстве Ростовской области.

По состоянию на утро 7 апреля на Дону зарегистрировали 17 случаев заражения. Из них восемь получили подтверждение диагноза в течение последних суток. С недавних пор вторичное исследование стали делать в Ростове-на-Дону, так что анализы теперь не надо отсылать в референс-центры Новосибирска и Москвы.

Всего под медицинским наблюдением находятся 3 345 человек, из них на самоизоляции — 3 312. На карантине в обсерваторе лежат три пациента, ещё двое — в городской больнице Таганрога и Обливской ЦРБ.

Теги: коронавирус в Ростове-на-Дону коронавирус в Ростовской области коронавирус пандемия

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