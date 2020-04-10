На Пасху донские храмы закроют двери для прихожан
В Ростовской области продолжают вводить всё новые меры для борьбы с пандемией коронавирусной инфекции. Ввиду больших православных праздников главный государственный санитарный врач донского региона подписал постановление, касающегося организации мероприятий в храмах.
Руководителей религиозных организаций всех вероисповеданий обязали проводить обряды без присутствия людей. Прихожанам же запрещается посещать как сами церкви и другие сооружения, так и их территорию. В храмах могут находиться только священнослужители. Так, на Пасху жители Ростовской области не смогут посетить службу в церкви и освятить куличи. Митрополит Ростовский и Новочеркасский Меркурий в свою очередь тоже призвал всех оставаться дома. Для верующих будет организована онлайн-трансляция богослужений. Такие ограничения действуют до 30 апреля.
Некоторые храмы в Вербное воскресенье уже были закрыты для прихожан. У дверей остальные дежурили сотрудники полиции, которые запускали внутрь по несколько человек.
По состоянию на 12 апреля в Ростовской области зарегистрировано 52 случая заражения коронавирусной инфекцией. Заболевших выявили в 14 городах региона.