Коронавирус диагностировали у 16 детей в Ростовской области
В Ростовской области выросло количество детей, у которых выявили новую коронавирусную инфекцию. По состоянию на утро 17 апреля зарегистрировано 16 случаев заражения среди маленьких жителей донского региона. Об этом сообщил губернатор Ростовской области во время брифинга. По его словам, все дети чувствуют себя хорошо.
Всего на Дону зафиксировали 168 заболевших. За последние сутки диагноз подтвердили у 23 пациентов. Также увеличилось количество территорий, где зарегистрирован COVID-19 — и число достигло 27.
Под медицинским наблюдением в Ростовской области находятся 1 277 человек, из них дома на самоизоляции — 1 262.