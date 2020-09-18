Поклонники восхитились осенним образом ростовской модели Анастасии Костенко

Ростовская модель и жена футболиста Дмитрия Тарасова порадовала своих подписчиков нежным осенним образом. Анастасия Костенко похвасталась новым пальто в своем инстаграм-аккаунте.Девушка сделала публикацию, в которой рассказала, что уже несколько лет покупает верхнюю одежду у одного бренда. Анастасия похвасталась, что ее новенькое пальто универсальное и подойдет под абсолютно любой стиль.Обычно Костенко вызывает у подписчиков насмешки и колкие фразы, однако в этот раз молодая мама попала в точку со своим образом. Фасон пальто подчеркивал фигуру девушки, а нежный бежевый цвет символизировал о наступлении осени. Поклонники Костенко забросали ее лестными комментариями.- Настя, вы очень красивая. Все наряды вам к лицу, - похвалили образ Анастасии. - Вообще красивый наряд, макияж, причёска делают настроение лучше, особенно если ты мама в декрете, которая очень устала. Найти бы только время!Пальто Анастасии стоит порядка 20 тысяч рублей. Стоит отметить, что это не очень высокая цена для верхней одежды, тем более для супруги известного футболиста, которая может позволить себе брендовую вещь.