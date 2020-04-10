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В Ростовской области коронавирус выявили у шести детей

В Ростовской области коронавирус выявили у шести детей
В Ростовской области растёт количество детей, заразившихся коронавирусной инфекцией. По состоянию на утро 14 апреля COVID-19 подтвердили у шести школьников и ребят дошкольного возраста. Об этом сообщил главный санитарный врач Ростовской области Евгений Ковалёв.

Четыре ребёнка заразились коронавирусом дома от родителей. Один привёз болезнь из Турции, ещё один — из Москвы. Все они чувствуют себя удовлетворительно.

Всего в Ростовской области зарегистрировано 98 случаев заражения коронавирусной инфекцией. По сравнению с 13 апреля из количество увеличилось на 20. Состояние семи пациентов оценивается как среднетяжёлое, трое подключены к аппаратам искусственной вентиляции лёгких. За весь период выздоровели восемь человек.

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