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В Ростовской лаборатории будут делать подтверждающие тесты на коронавирус

В Ростовской лаборатории будут делать подтверждающие тесты на коронавирус
Ростовская лаборатория теперь будет делать подтверждающие тестирования на коронавирус. Статус референс-центра получила Ростовская лаборатория особо опасных инфекций. Такое решение подписала государственный санитарный врач России Анна Попова.

Такие меры позволят учреждению более оперативно проводить подтверждающие тесты на коронавирус. До сих пор предварительные анализы направлялись для подтверждение в референс-центры Новосибирска и Москвы.

По состоянию на утро 6 апреля в Ростовской области зарегистрировано девять случаев заражения коронавирусной инфекцией. Предварительно положительный результат получили пять пациентов. Сегодня лаборатория установила предварительно положительные результаты ещё у троих.
Ранее сообщалось, что окончательного диагноза ждут супруги из Новочеркасска и один человек из Азова.

Теги: коронавирус коронавирус в Ростове-на-Дону

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