В Ростове-на-Дону для строительства Западной хорды изымут 90 участков земли

Фото: Правительство Ростовской области

В Ростове для строительства второго этапа Западной хорды изымут 90 участков земли. Распоряжение появилось на сайте правительства Ростовской области.Министерство транспорта планирует изъять 73 участка в районе улицы Всесоюзной. В число входят 35 жилых домов, 11 нежилых строений и 25 территорий, которые предназначены для индивидуального жилого строительства. Также в списке оказались земли, где располагаются автомобильная заправочная станция и магазины одного из потребительских кооперативов. Во втором списке 17 участков частично изымут. С собственниками заключат контракты и выплатят компенсации. Если же собственники откажутся, вопрос будет решаться по решению суда.Стоит отметить, что на месте изъятых участков будет платный отрезок Западной хорды. Предполагается, что он станет дорогой-дублером улицы Малиновского. Раньше были озвучены тарифы на проезд. Размер оплаты не превысит 850 рублей.