В сети опубликовали кадры последствий атаки беспилотников на Ростовскую область

Фото: Глава администрации Мясниковского района Андрей Торпуджиян

Последствия атаки БПЛА в Мясниковском районе Ростовской области зафиксировали на камеру. Глава администрации Мясниковского района Андрей Торпуджиян опубликовал в соцсети снимки разрушений в хуторе Весёлом.В ночь на 1 июля над донским регионом прогремел мощный взрыв, сработала система ПВО. К сожалению, не обошлось без разрушений на земле. Обломки дрона упали в районе домов по адресам: Чапаева № 45 и № 64. На кадрах видны выбитые стекла окон и покореженные ограждения.К счастью, никто из жителей не пострадал.