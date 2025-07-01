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В сети опубликовали кадры последствий атаки беспилотников на Ростовскую область

В сети опубликовали кадры последствий атаки беспилотников на Ростовскую область
Последствия атаки БПЛА в Мясниковском районе Ростовской области зафиксировали на камеру. Глава администрации Мясниковского района Андрей Торпуджиян опубликовал в соцсети снимки разрушений в хуторе Весёлом.



В ночь на 1 июля над донским регионом прогремел мощный взрыв, сработала система ПВО. К сожалению, не обошлось без разрушений на земле. Обломки дрона упали в районе домов по адресам: Чапаева № 45 и № 64. На кадрах видны выбитые стекла окон и покореженные ограждения.



К счастью, никто из жителей не пострадал.
Фото: Глава администрации Мясниковского района Андрей Торпуджиян
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