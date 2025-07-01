Над восьми районами Ростовской области отразили массированную атаку БПЛА

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Над восьми районами Ростовской области в ночь на 1 июля отразили массированную атаку БПЛА. Данные сведения подтверждены губернатором области, Юрием Слюсарем.Ночью средства ПВО успешно нейтрализовали беспилотные аппараты над Ростовом-на-Дону, а также в окрестностях Таганрога, Новошахтинска, Миллерово, Мясниковского, Аксайского, Неклиновского и Матвеево-Курганского районов. По предварительным данным, обошлось без пострадавших среди населения.Несмотря на это, в Таганроге и Мясниковском районе зафиксированы повреждения жилых строений, ставшие следствием ночной атаки. В хуторе Веселом Мясниковского района обломки сбитого дрона рухнули на забор и ворота частного домовладения.Владелец поврежденного дома – мужчина с ограниченными возможностями передвижения, пользующийся инвалидной коляской. К счастью, он не получил ранений. Сотрудники местной администрации прибыли на место для определения масштаба разрушений и последующей выплаты компенсации.В Таганроге, на улице 7-я Садовая площадка, дом номер 12, осколки дрона повредили окна. Оценка нанесенного ущерба запланирована на утро 1 июля.