Главой департамента транспорта Ростова назначили Константина Лашенко

Фото: пресс-служба городской думы Ростова

Константин Лашенко официально занял пост директора департамента транспорта Ростова-на-Дону. О его назначении сообщили 1 июля на расширенном совещании под руководством главы города. В свою должность он вступит со 2 июля.Следует отметить, что Лашенко исполнял обязанности руководителя транспортного департамента Ростова с апреля 2025 года. До этого назначения он десять лет занимал позицию заместителя генерального директора в муниципальном предприятии «Ростовпассажиртранс». Ранее, в 2011 году, он руководил отделом, отвечающим за общественный транспорт, в структуре городского департамента транспорта.Прежний директор департамента, Вадим Шкабарня, покинул свой пост в начале апреля после резкой критики со стороны главы города Александра Скрябина.Перед уходом Скрябин дал Шкабарне семь дней на решение накопившихся проблем в системе городского транспорта донской столицы. Ключевой проблемой являлось нарушение установленного расписания движения общественного транспорта в вечерние часы. Однако спустя несколько дней чиновник покинул свой пост.