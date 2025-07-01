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Главой департамента транспорта Ростова назначили Константина Лашенко

Главой департамента транспорта Ростова назначили Константина Лашенко

Константин Лашенко официально занял пост директора департамента транспорта Ростова-на-Дону. О его назначении сообщили 1 июля на расширенном совещании под руководством главы города. В свою должность он вступит со 2 июля.

Следует отметить, что Лашенко исполнял обязанности руководителя транспортного департамента Ростова с апреля 2025 года. До этого назначения он десять лет занимал позицию заместителя генерального директора в муниципальном предприятии «Ростовпассажиртранс». Ранее, в 2011 году, он руководил отделом, отвечающим за общественный транспорт, в структуре городского департамента транспорта.

Прежний директор департамента, Вадим Шкабарня, покинул свой пост в начале апреля после резкой критики со стороны главы города Александра Скрябина.

Перед уходом Скрябин дал Шкабарне семь дней на решение накопившихся проблем в системе городского транспорта донской столицы. Ключевой проблемой являлось нарушение установленного расписания движения общественного транспорта в вечерние часы. Однако спустя несколько дней чиновник покинул свой пост.
Фото: пресс-служба городской думы Ростова
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