В Ростовской области за прошедшие сутки были ликвидированы пять возгораний

Фото: ГУ МЧС РО

В Ростовской области за прошедшие сутки были успешно ликвидированы пять возгораний. Об этом стало известно от представителей регионального МЧС.В общей сложности за 30 июня на места происшествий выезжали 140 сотрудников экстренных служб, используя 35 единиц техники.Кроме того, по информации ведомства, специалисты потушили пять пожаров на открытых территориях, а также ликвидировали последствия семи дорожно-транспортных происшествий.