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В Ростовской области за прошедшие сутки были ликвидированы пять возгораний

В Ростовской области за прошедшие сутки были ликвидированы пять возгораний
В Ростовской области за прошедшие сутки были успешно ликвидированы пять возгораний. Об этом стало известно от представителей регионального МЧС.

В общей сложности за 30 июня на места происшествий выезжали 140 сотрудников экстренных служб, используя 35 единиц техники.

Кроме того, по информации ведомства, специалисты потушили пять пожаров на открытых территориях, а также ликвидировали последствия семи дорожно-транспортных происшествий.
Фото: ГУ МЧС РО
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