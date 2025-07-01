В Ростовской области за прошедшие сутки были ликвидированы пять возгораний
В Ростовской области за прошедшие сутки были успешно ликвидированы пять возгораний. Об этом стало известно от представителей регионального МЧС.
В общей сложности за 30 июня на места происшествий выезжали 140 сотрудников экстренных служб, используя 35 единиц техники.
Кроме того, по информации ведомства, специалисты потушили пять пожаров на открытых территориях, а также ликвидировали последствия семи дорожно-транспортных происшествий.