В Ростове на три с половиной года осудили подрядчика, из-за которого пострадали люди

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Бывшему руководителю ростовской компании "М-СТАНДАРТ-ЮГ", занимавшейся облагораживанием территорий с 2014 года, назначили наказание в виде лишения свободы сроком на три года и пять месяцев. Причиной стали травмы, полученные гражданами в период гололеда из-за ненадлежащего исполнения подрядчиком своих обязанностей.Следствие установило, что в 2023 году в условиях гололеда тротуары не были вовремя обработаны реагентами. Ответственность за это была возложена на подрядную организацию, отвечающую за благоустройство городской среды.Представители Следственного комитета Ростовской области подчеркнули, что именно невыполнение подрядчиком обязательств по своевременной и качественной обработке тротуаров антигололедными средствами привело к созданию опасных зон для пешеходов.Вследствие этого жители города получили травмы различной степени тяжести и обратились в соответствующие органы с заявлениями о компенсации ущерба, нанесенного их здоровью, и привлечении виновных к ответственности.Прокуратура Ростовской области инициировала уголовное дело в отношении экс-гендиректора компании по статье, предусматривающей ответственность за выполнение работ, не отвечающих требованиям безопасности, что повлекло за собой причинение тяжкого вреда здоровью по неосторожности.Принимая во внимание предыдущий приговор подсудимого, судебная инстанция определила ему наказание в виде трех лет и пяти месяцев заключения в колонии общего режима. Кроме того, на него был наложен штраф в размере 150 тысяч рублей.