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Медик из Ростовской области рассказала, как распознать сухофрукты с химией и орехи с токсинами

Медик из Ростовской области рассказала, как распознать сухофрукты с химией и орехи с токсинами

Медицинский работник из Ростовской области поделилась информацией о риске заражения сухофруктов и орехов токсинами. Как избежать приобретения сухофруктов, обработанных химикатами, и орехов с опасными веществами, рассказывает портал DonDay.

По словам Дарьи Мелешко, многие заменяют сладости орехами и сухофруктами, считая их более здоровым выбором. Однако она отмечает, что эти продукты не всегда полезнее конфет.

Врач подчеркивает, что любые орехи, независимо от места приобретения, могут содержать афлатоксины – токсичные продукты жизнедеятельности грибков. Особенно часто это касается арахиса, миндаля и фисташек при неправильном хранении. Перед покупкой необходимо внимательно осматривать орехи.

- Орехи должны иметь естественный цвет, без излишней желтизны и пятен, – говорит Дарья. – Свежие орехи не имеют прогорклого или плесневого запаха, свидетельствующего о заражении грибками или окислении.

Лучше выбирать орехи в скорлупе, так как они дольше остаются свежими. После покупки рекомендуется замачивать орехи в воде на несколько часов. Это способствует ферментации и улучшает усвоение полезных веществ.

Аналогичная проблема существует и с сухофруктами. Для увеличения срока хранения и улучшения внешнего вида производители часто используют диоксид серы, глюкозный сироп и искусственные красители. Такие сухофрукты не приносят пользы.

- Выбирайте сухофрукты с матовой поверхностью, без липкости и химических запахов, – советует Дарья. – Перед употреблением их следует замачивать, тщательно промывать и просушивать.

Важно, чтобы сухофрукты не имели запаха плесени. Белый налёт на черносливе, инжире или хурме без запаха плесени – это естественное выделение сахара.

- Эластичность сухофруктов говорит о правильной сушке и сохранении питательных веществ, – добавляет Дарья.

Рекомендуется покупать орехи и сухофрукты в прозрачной упаковке, чтобы оценить их качество. Хранить их лучше в герметичной стеклянной таре.
Фото: Нейросеть
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