Фото: городская администрация

Постоянный проект моста на Зеленый остров утвердили в Ростове. Документ разместили на сайте городской администрации.Длина моста составит 155 метров. В итоге общая длина конструкции достигнет 433 метров. Вместе с мостом будет создана система ливневой канализации длиной 751 метр. Также будет установлено уличное освещение.Проезд грузовых автомобилей по мосту будет запрещён.Важно подчеркнуть, что в настоящее время доступ на остров возможен только по временному мосту, который работает с мая по октябрь.