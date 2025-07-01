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Постоянный проект моста на Зеленый остров утвердили в Ростове

Постоянный проект моста на Зеленый остров утвердили в Ростове
Постоянный проект моста на Зеленый остров утвердили в Ростове. Документ разместили на сайте городской администрации.

Длина моста составит 155 метров. В итоге общая длина конструкции достигнет 433 метров. Вместе с мостом будет создана система ливневой канализации длиной 751 метр. Также будет установлено уличное освещение.

Проезд грузовых автомобилей по мосту будет запрещён.

Важно подчеркнуть, что в настоящее время доступ на остров возможен только по временному мосту, который работает с мая по октябрь.
Фото: городская администрация
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