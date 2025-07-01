В Ростовская область – в лидерах по внедрению инженерного образования в школах

- Это большая масштабная работа, которую мы проводим с учителями, родителями, школьниками, с городской администрацией, региональными министерства промышленности и образования, - отметила депутат Законодательного Собрания РО, заместитель председателя Ростовского отделения СоюзМаш России Лидия Новосельцева.

- Сейчас ситуация поменялась кардинально, особенно с началом СВО. Главой государства была поставлена задача достижения технологического лидерства страны, для чего, прежде всего, нужны инженерные кадры, - поделилась депутат.

Фото: Союза машиностроителей России

В Ростове-на-Дону состоялось расширенное выездное заседание оргкомитета Многопрофильной инженерной олимпиады «Звезда» под руководством министра науки и высшего образования России Валерия Фалькова.В мероприятии приняли участие первый заместитель председателя Совета Федерации РФ Андрей Яцкин, врио губернатора Ростовской области Юрий Слюсарь, вице-президент Союза машиностроителей России, председатель комитета Государственной Думы по промышленности Владимир Гутенев, ректоры 18 вузов со всей страны и другие почетные гости.Многопрофильная инженерная олимпиада «Звезда» создана в 2015 году. Главная цель олимпиады — выявить талантливых учеников с 6-й по 11-й классы, а также провести для них раннюю профессиональную ориентацию и развить интерес к техническим наукам и специальностям.Стоит отметить, что Ростовскую область не случайно выбрали площадкой оргкомитета. В последние два года донской регион является лидером в стране по числу участников олимпиады.В 2025 году в олимпиаде приняли участие более 167 тысяч школьников. Это на 21 тысячу больше, чем в 2024 году.Лидия Новосельцева отметила, что программа по развитию инженерного образования в Ростовской области реализуется уже семь лет. Но тогда ее было тяжело продвигать из-за отсутствия запроса у предприятий.В донском регионе активно развиваются современные образовательные площадки. Так, в прошлом году в Ростове-на-Дону состоялся первый выпуск ассоциированных классов Союза машиностроителей России с углубленными знаниями физики, математики, робототехники. По итогам, в ведущие вузы страны поступили 90% выпускников.По словам Лидии Новосельцевой, значимость профориентационных проектов, и в том числе олимпиады «Звезда», повысил старт президентского проекта «Кадры». Подготовка талантливых и увлеченных специалистов стала приоритетной задачей государства.