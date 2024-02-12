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Из-за строительства Западной хорды перекроют движение на Доватора

Из-за строительства Западной хорды перекроют движение на Доватора
В Ростове-на-Дону будет ограничено движение на улице Доватора из-за начала строительства Западной хорды. Как сообщили в департаменте автомобильных дорог и организации дорожного движения, данные ограничения будут действовать с 1 марта по 31 июля.

Схема организации дорожного движения на участке от улицы Доватора, 164б до дома № 287, будет изменена, и для автомобилистов будет организована временная дорога.

Важно отметить, что протяженность Западной хорды составит около 13 километров. Она создана с целью стать дублером улицы Малиновского. Основная задача Западной хорды заключается в устранении транзитного транспорта с улиц города, что позволит разгрузить Советский район Ростова и улучшить условия для движения.
Фото: DonDay.
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