Пять магнитных бурь обрушатся на Ростовскую область в июле

Фото: xras.ru

В июле текущего года ростовчанам стоит быть готовыми к периоду повышенной геомагнитной активности, включающему пять магнитных штормов. С таким оповещением выступили специалисты из лаборатории, занимающейся изучением Солнца.Необходимо подчеркнуть, что прежде прогнозировалось лишь два значительных геомагнитных события в регионе, однако актуальные сведения говорят об увеличении количества возмущений до пяти.Как утверждают эксперты, сила электромагнитных колебаний достигнет пикового значения, соответствующего уровню G1, что является признаком слабой магнитной бури. Тем не менее люди, восприимчивые к погодным изменениям, могут ощутить ряд негативных проявлений, таких как тошнота, ухудшение аппетита и общее чувство переутомления.Первый из ожидаемых геомагнитных штормов уровня G1 накроет Ростовскую область 10 и 11 июля. Впоследствии период геомагнитной активности возобновится 22 и 23 июля.Медики советуют метеочувствительным людям во время магнитных бурь придерживаться следующих правил: уменьшить физические нагрузки, исключить из меню жирную еду, а также воздержаться от спиртного и напитков, содержащих кофеин.