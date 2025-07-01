В Ростове реконструируют проспект Стачки за 5,2 миллиарда рублей

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В Ростове на реконструкцию проспекта Стачки нужно 5,2 миллиарда рублей. Об этом сообщает «Домострой-Дон.ру» со ссылкой на городскую администрацию.Городские власти планируют расширить дорогу от улицы Зорге до микрорайона «Левенцовский». На пересечениях улиц Зорге, Малиновского и переулка Мастерового появятся транспортные развязки. Проект получил положительное заключение экспертов.Также на мосту Стачки проведут работы по обновлению электрооборудования. На это выделено 4,5 миллиона рублей. Будет улучшено освещение, видеонаблюдение, пожарная безопасность и другие системы.