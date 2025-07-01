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В Ростове реконструируют проспект Стачки за 5,2 миллиарда рублей

В Ростове реконструируют проспект Стачки за 5,2 миллиарда рублей
В Ростове на реконструкцию проспекта Стачки нужно 5,2 миллиарда рублей. Об этом сообщает «Домострой-Дон.ру» со ссылкой на городскую администрацию.

Городские власти планируют расширить дорогу от улицы Зорге до микрорайона «Левенцовский». На пересечениях улиц Зорге, Малиновского и переулка Мастерового появятся транспортные развязки. Проект получил положительное заключение экспертов.

Также на мосту Стачки проведут работы по обновлению электрооборудования. На это выделено 4,5 миллиона рублей. Будет улучшено освещение, видеонаблюдение, пожарная безопасность и другие системы.
Фото: соцсети
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