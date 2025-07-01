В точках общепита на Главном ж/д вокзале Ростова обнаружили опасную продукцию

Фото: Южная транспортная прокуратура

Южная транспортная прокуратура обнаружила, что в кафе и бистро на Главном ж/д вокзале Ростова-на-Дону продавались товары с просроченными датами реализации.Во время проверки торговых точек питания на вокзале Ростов-Главный установлено наличие продуктов, чей срок годности истек, а также продукции без необходимой маркировки и данных о сроках годности.Владельцы бизнеса, допустившие данные нарушения, понесли административное наказание в виде штрафов, общая сумма которых превысила 100 тысяч рублей.