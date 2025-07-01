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В точках общепита на Главном ж/д вокзале Ростова обнаружили опасную продукцию

В точках общепита на Главном ж/д вокзале Ростова обнаружили опасную продукцию

Южная транспортная прокуратура обнаружила, что в кафе и бистро на Главном ж/д вокзале Ростова-на-Дону продавались товары с просроченными датами реализации.

Во время проверки торговых точек питания на вокзале Ростов-Главный установлено наличие продуктов, чей срок годности истек, а также продукции без необходимой маркировки и данных о сроках годности.

Владельцы бизнеса, допустившие данные нарушения, понесли административное наказание в виде штрафов, общая сумма которых превысила 100 тысяч рублей.
Фото: Южная транспортная прокуратура
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