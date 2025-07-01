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Глава службы пожарной охраны в Ростовской области покинул свой пост

Глава службы пожарной охраны в Ростовской области покинул свой пост
В департаменте по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций Ростовской области 1 июля сообщили об уходе с должности руководителя ГКУ РО «Противопожарная служба Ростовской области».

Вадим Кравцов, 48-летний руководитель, принял решение о переходе на другую должность. Однако подробности о новом месте работы не были раскрыты.

Кравцов занимал должность руководителя в течение пяти лет. За это время его работа была неоднократно отмечена государственными наградами.
Фото: ДПЧС
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