Глава службы пожарной охраны в Ростовской области покинул свой пост

Фото: ДПЧС

В департаменте по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций Ростовской области 1 июля сообщили об уходе с должности руководителя ГКУ РО «Противопожарная служба Ростовской области».Вадим Кравцов, 48-летний руководитель, принял решение о переходе на другую должность. Однако подробности о новом месте работы не были раскрыты.Кравцов занимал должность руководителя в течение пяти лет. За это время его работа была неоднократно отмечена государственными наградами.