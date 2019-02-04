По делу «Седьмой студии» ростовчанина Серебренникова назначили новую экспертизу



Мещанский суд Москвы назначил провести финансовую экспертизу по делу ростовчанина Кирилла Серебренникова. Такое решение было принято на очередном заседании 5 февраля.



Сторона защиты была несогласна с результатами предыдущей проверки. По её итогам оказалось, что государству был причинён ущерб в 133 миллиона рублей. В её основу были заложены данные с компьютера бухгалтера студии Татьяны Жириковой, которая выступает свидетелем в судебном процессе. На стадии следствия эта документация была признана «недопустимым доказательством», поэтому суд решил провести новую экспертизу.



Прокуратура и сторона защиты до 12 февраля предоставят вопросы для экспертизы, а также определятся с её видами и составом комиссии.



Напомним, уроженца Ростова Кирилла Серебренникова обвиняют в мошенничестве. По версии следователей, режиссёр и некоторые другие сотрудники «Седьмой студии» присвоили крупную сумму денег, выделенную государством для реализации их творческого проекта.