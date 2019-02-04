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По делу «Седьмой студии» ростовчанина Серебренникова назначили новую экспертизу

По делу «Седьмой студии» ростовчанина Серебренникова назначили новую экспертизу
Мещанский суд Москвы назначил провести финансовую экспертизу по делу ростовчанина Кирилла Серебренникова. Такое решение было принято на очередном заседании 5 февраля.

Сторона защиты была несогласна с результатами предыдущей проверки. По её итогам оказалось, что государству был причинён ущерб в 133 миллиона рублей. В её основу были заложены данные с компьютера бухгалтера студии Татьяны Жириковой, которая выступает свидетелем в судебном процессе. На стадии следствия эта документация была признана «недопустимым доказательством», поэтому суд решил провести новую экспертизу.

Прокуратура и сторона защиты до 12 февраля предоставят вопросы для экспертизы, а также определятся с её видами и составом комиссии.

Напомним, уроженца Ростова Кирилла Серебренникова обвиняют в мошенничестве. По версии следователей, режиссёр и некоторые другие сотрудники «Седьмой студии» присвоили крупную сумму денег, выделенную государством для реализации их творческого проекта.

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