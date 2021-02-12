Стене на Семашко в Ростове грозит второе разрушение
Прошли сутки после крупного обрушения подпорной стены в переулке Семашко в Ростове-на-Дону. Информационный портал DonDay.ru опубликовал материал о возможных причинах ЧП и предположил, что обрушение стены может продолжиться.
Часть стены (точнее, облицовки склона) в переулке Николаевском (ныне - Семашко), между улицами Донской и Канкринской (сейчас - Ульяновская), обрушилась днем 12 февраля. Произошло это после того, как в 2020 году местный житель решил построить шикарный особняк с панорамными окнами.
- Дом этот находится на территории исторического центра Ростова. Раньше там была Солдатская слобода, где располагались одноэтажные частные домики... Чтобы узнать, что именно находилось на этом месте, нужно глубоко копать в истории Ростова. Возможно, один из таких одноэтажных домиков новый владелец выкупил и решил построить для себя двухэтажный, - рассказал руководитель Ростовского регионального отделения Всероссийского общества охраны памятников истории и культуры (ВООПиК) Александр Кожин.
Строительство особняка с панорамными окнами началось в 2020 году. Рабочие возвели вертикальную конструкцию из бетонных блоков, которую «скрепили» обычной арматурой. Снаружи они облицевали это безобразие камнем под старину. Из-за перепада температур сделанная тяп-ляп стена, не выдержав тяжести новой каменной массы, рухнула. Возможно, эксцессу способствовало и частичное размытие склона сточными водами. В итоге подпорная стена рухнула вплоть до самого фундамента дома.
Несмотря на все заверения собственника о законности стройки, остается неизвестным, как городские власти разрешили строить на столь опасном участке такой большой дом.
Александр Кожин говорит, что до начала строительства нужно было провести археологические исследования, чтобы специалисты проверили состояние почвы, грунта, учли все особенности и подготовили хороший проект. Во-вторых, даже если бы проект подготовили для одного дома, этого бы не хватило, потому что рядом стоят старенькие строения. Этот дом могли бы достроить, но через какое-то время начались бы разрушения в соседних домах из-за подводных вод.
- То есть человек сделал для себя так, что другие жители пострадали. Сейчас всё будут разбирать, чистить, строить заново и тем самым причинять неудобства другим людям, - считает Александр Олегович.
В итоге обрушение стены Кожин считает следствием халатного и некачественного отношения к строительству дома в старой части Ростова. Ведь пока кто-то борется за сохранение исторического центра города, другой выкупает землю, строит дом из красного кирпича с панорамными окнами, способствуя разрушению культурного наследия...
Не нужно быть специалистом, чтобы, глядя на фото стены, понять, что обрушения могут продолжиться.