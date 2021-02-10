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Оползень в переулке Семашко в Ростове: фоторепортаж

Оползень в переулке Семашко в Ростове: фоторепортаж
В центре Ростова произошел обвал стены. Конструкция в переулке Семашко, 9А обрушилась около 14 часов 12 февраля.

Владелец дома, Георгий, рассказал Rostov.ru, что из-за перепада температур и устаревшей канализационной системы прилегающая к его строящемуся дому стена стала разрушаться. Он вызвал бригаду рабочих для ее укрепления. В ходе работ по усилению в подпорной стене образовалась щель, которая стала причиной обрушения.

Рабочие начали своими силами разбирать обвал, а к 15 часам прибыли спецтехника, спасатели, бригада скорой помощи. Самыми последними приехали сотрудники полиции, а также глава администрации Ленинского района Ростова-на-Дону Владимир Влазнев и представитель администрации Сергей Кулешов.

К счастью, в момент ЧП тротуар и проезжая часть были ограждены специальной сигнальной лентой. К тому же во время обрушения поблизости не было ни людей, ни рабочих.

- Чтобы построить и укрепить эту стену, мне потребовалось порядка 1,5 миллиона рублей, - поделился Георгий. - Еще миллион уйдет на ее восстановление.

Сейчас на месте работает спецтехника, рабочие разбирают завалы. Жители дома по улице Семашко, 7, прилегающего к строящемуся дому, неоднократно жаловались в органы местного самоуправления. Ростовчане были против строительства частного дома и собирали подписи.










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