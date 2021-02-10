На место обрушения стены на Семашко приехали спасатели, врачи и полиция

На переулке Семашко рухнула стена. Инцидент произошёл около 14 часов 12 февраля. На место происшествия прибыли спасатели и служба скорой помощи.Сначала у обрушенной стены рабочие своими силами пытались разгребать завалы. Затем к ним приехали спасательные службы. Они оградили проезжую часть и поставили специальные конструкции, чтобы песок и стройматериалы на сыпались дальше по переулку.К трём часам дня на улицу Семашко, 9а приехала машина скорой помощи и несколько единиц специальной техники. Сотрудники ведомств готовятся убирать сваи, металл и груду песка с камнями.Последними на место обрушения стены прибыла полиция и глава администрации Ленинского района Ростова-на-Дону. К этому времени у ограждений уже собралась толпа зевак, которая с любопытством и страхом наблюдает за происходящим. Ведь днём этот переулок как никогда оживлён, по нему ходят и школьники, и работники, и жители близлежащих домов.Как сообщалось ранее, причиной упавшей стены стал подмыв грунта. Дорожники подводили коммуникации к дому, когда произошёл обвал. Песок продолжает сыпаться. Есть угроза обрушения самого дома.[video=