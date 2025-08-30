Старшая дочь Анастасии Костенко готовится к первому классу

Фото: Соцсети

Старшая дочь Анастасии Костенко, победительницы конкурса красоты «Мисс мира – 2014», готовится к первому классу. В своем блоге многодетная мама поделилась фотографиями подросшей Миланы, которая будет учиться в школе в этом году.На фотографиях девочка позирует в школьной форме, состоящей из красной юбки с галстуком и синего пиджака. Ее волосы украшены косичками с яркими бантиками. Анастасия с теплотой вспоминает рождение Миланы, отмечая, что прошло уже семь лет с момента появления дочери на свет.Анастасия Костенко родом из Сальска Ростовской области. В 2017 году она вышла замуж за Дмитрия Тарасова, бывшего супруга Ольги Бузовой. У пары четверо детей: две дочери и два сына. Недавно супруги обсуждали возможность пополнения семьи и рассматривали идею рождения пятого ребенка.