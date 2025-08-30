Новости
ВСЯ ЛЕНТА

Общество

Версия для печати

Старшая дочь Анастасии Костенко готовится к первому классу

Старшая дочь Анастасии Костенко готовится к первому классу
Старшая дочь Анастасии Костенко, победительницы конкурса красоты «Мисс мира – 2014», готовится к первому классу. В своем блоге многодетная мама поделилась фотографиями подросшей Миланы, которая будет учиться в школе в этом году.

На фотографиях девочка позирует в школьной форме, состоящей из красной юбки с галстуком и синего пиджака. Ее волосы украшены косичками с яркими бантиками. Анастасия с теплотой вспоминает рождение Миланы, отмечая, что прошло уже семь лет с момента появления дочери на свет.

Анастасия Костенко родом из Сальска Ростовской области. В 2017 году она вышла замуж за Дмитрия Тарасова, бывшего супруга Ольги Бузовой. У пары четверо детей: две дочери и два сына. Недавно супруги обсуждали возможность пополнения семьи и рассматривали идею рождения пятого ребенка.
Фото: Соцсети
0 0

Еще по теме:

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 29 декабря 2010 г. №436-ФЗ "О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию", информационный портал ROSTOV.RU предупреждает о возможном размещении материалов, запрещенных к просмотру лицам, не достигшим 18 лет.