Схема общественного транспорта изменится из-за матча «Ростов» — «Ахмат»

Фото: Дондей

В связи с проведением футбольного матча между «Ростовом» и «Ахматом» будет скорректирована работа городского общественного транспорта. Информация предоставлена пресс-службой ростовской команды.С 19:30 до 23:30 маршруты автобусов под номерами 1, 35, 42, 58, 78 и 83 будут следовать до ТРК «МЕГАМАГ». Посадка и высадка пассажиров будет осуществляться на остановке «Аллея "Ростов Арена"».Возле стадиона, где состоится игра, располагается остановка «Аллея "Ростов Арена"», через которую проходят автобусы №№ 8, 49, 65а и 75.