Новости
ВСЯ ЛЕНТА

Общество

Версия для печати

Схема общественного транспорта изменится из-за матча «Ростов» — «Ахмат»

Схема общественного транспорта изменится из-за матча «Ростов» — «Ахмат»
В связи с проведением футбольного матча между «Ростовом» и «Ахматом» будет скорректирована работа городского общественного транспорта. Информация предоставлена пресс-службой ростовской команды.

С 19:30 до 23:30 маршруты автобусов под номерами 1, 35, 42, 58, 78 и 83 будут следовать до ТРК «МЕГАМАГ». Посадка и высадка пассажиров будет осуществляться на остановке «Аллея "Ростов Арена"».

Возле стадиона, где состоится игра, располагается остановка «Аллея "Ростов Арена"», через которую проходят автобусы №№ 8, 49, 65а и 75.
Фото: Дондей
0 0

Еще по теме:

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 29 декабря 2010 г. №436-ФЗ "О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию", информационный портал ROSTOV.RU предупреждает о возможном размещении материалов, запрещенных к просмотру лицам, не достигшим 18 лет.