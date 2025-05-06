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Анастасия Костенко опубликовала фото в нежном образе

Ростовчанка Анастасия Костенко показала новые фото в нежном образе. Снимки девушка опубликовала в соцсетях.

Девушка решила сфотографироваться в холле роскошного отеля. Наряд она подобрала подходящий: длинное бежевое платье с бахромой, а сверху – песочный пиджак. На ноги она обула серебряные босоножки на шпильке, в руках – дорогая сумочка.

Фанаты подметили, что образ выглядит роскошно и дорого. При этом удалось соблюсти баланс – он не выглядит вычурным.

Анастасия Костенко – уроженка Сальска Ростовской области. Она получила широкую известность благодаря победе в конкурсе красоты «Мисс мира – 2014». В 2017 году девушка вышла замуж за Дмитрия Тарасова, который ранее был женат на Ольге Бузовой. У них родились четверо детей: две дочери и два сына.
Фото: СоцСети
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