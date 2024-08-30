Спустя два месяца в Ростовской области отменили веерные отключения электричества
В Ростовской области отменили веерные отключения, введенные из-за жары. Подачу электричества восстановили в полном объеме. Об этом 29 августа сообщили в региональном правительстве.
Перебои со светом наблюдались на Дону с середины июня. Как выяснилось, даже самое мощное оборудование энергетиков не справлялось с нагрузкой из-за аномальной жары (до +40 градусов). Из-за этого областные власти решили поочередно отключать электричество в разных районах городов и региона.
Веерные отключения привели к поломкам бытовой техники и даже прекращению подачи воды. После этого губернатор Ростовской области подписал постановление, запрещающее оставлять без света ресурсоснабжающие организации.
За несколько дней до конца лета, когда температура воздуха на Дону снизилась до +30…+35 градусов, ограничение сняли.