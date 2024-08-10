Губернатор Ростовской области запретил отключать свет в 60 организациях

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Губернатор назвал 60 предприятий Ростовской области, в которых нельзя отключать электричество. Перечень организаций перечислен на сайте регионального правительства.Запрет касается ресурсоснабжающих и компаний ЖКХ, сбой в работе которых может привести к экономическим, экологическим и социальным последствиям. В том числе водоканалы, тепловые сети и другие организации, расположенные в Таганроге, Азове, Каменске-Шахтинском и Ростове, Семикаракорском, Константиновском, Волгодонском, Кагальницком районах.Напомним, на Дону в начале июля начались веерные отключения из-за нехватки мощности на подстанциях. Чтобы наладить их работу при высокой температуре, глава региона обещал провести модернизацию оборудования.