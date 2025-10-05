В Ростовской области задержан мужчина, который ударил ножом знакомого

Фото: ГУ МВД по Ростовской области.

В Ростове задержали 54-летнего мужчину. В отношении него возбуждено уголовное дело по статье «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью». Об этом 5 октября сообщили в ГУ МВД по региону.Полиция установила, что двое жителей в этот день находились в Пролетарском районе региона. Они выпивали, и между ними завязался серьезный конфликт. 54-летний житель набросился на неприятеля и ударил его в грудь ножом.Злоумышленник был задержан. Ему избрали меру пресечения в виде заключения под стражу.