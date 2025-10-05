Новости
ВСЯ ЛЕНТА

Происшествия

Версия для печати

В Ростовской области задержан мужчина, который ударил ножом знакомого

В Ростовской области задержан мужчина, который ударил ножом знакомого
В Ростове задержали 54-летнего мужчину. В отношении него возбуждено уголовное дело по статье «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью». Об этом 5 октября сообщили в ГУ МВД по региону.

Полиция установила, что двое жителей в этот день находились в Пролетарском районе региона. Они выпивали, и между ними завязался серьезный конфликт. 54-летний житель набросился на неприятеля и ударил его в грудь ножом.

Злоумышленник был задержан. Ему избрали меру пресечения в виде заключения под стражу.
Фото: ГУ МВД по Ростовской области.
0 0

Еще по теме:

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 29 декабря 2010 г. №436-ФЗ "О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию", информационный портал ROSTOV.RU предупреждает о возможном размещении материалов, запрещенных к просмотру лицам, не достигшим 18 лет.