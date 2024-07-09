В Ростовской области продолжают отключать электричество из-за пекла

Фото: Rostov.ru.

Из-за пекла в Ростовской области продолжаются веерные отключения. Днем 9 июля снова обесточат тысячи домов и соцобъектов.В регионе несколько дней держится 40-градусная жара. Из-за этого оборудование энергосистемы испытывает сильную нагрузку, особенно в светлое время суток. Как сообщили в АО «Донэнерго», чтобы оно не вышло из строя и не случилось аварии на электросети, решили отключать свет потребителям.Дома в разных районах и городах области обесточат поочередно. Люди в среднем останутся без электричества на несколько часов. В это время они не смогут пользоваться кондиционерами во время адской жары, готовить и разогревать еду. А если в списке отключений окажутся котельные, работающие от электричества, в домах не будет и горячей воды.Такую меру энергетики принимают уже пятый день подряд. Впервые отключения из-за пекла начались 5 июля. С тех пор ежедневно тысячи жителей региона сидят без электричества по несколько часов.