Новости
ВСЯ ЛЕНТА

Общество

Версия для печати

В Ростовской области из-за адской жары ввели график отключения света

В Ростовской области из-за адской жары ввели график отключения света
В Ростовской области из-за адской жары ввели график отключения света. Информацию об этом сообщили в региональном правительстве 6 июля.

Из-за того что температура поднимается до +39 градусов и выше, электроэнергетическое оборудование испытывает сильные нагрузки. По этой причине в действие ввели графики временного отключения потребителей. При нормализации электрических режимов электричество будет восстановлено.

Графики отключений плавающие. Электричество отключат при чрезмерных нагрузках.
Фото: Ростов ру
0 1

Еще по теме:

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 29 декабря 2010 г. №436-ФЗ "О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию", информационный портал ROSTOV.RU предупреждает о возможном размещении материалов, запрещенных к просмотру лицам, не достигшим 18 лет.