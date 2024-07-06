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В Ростовской области из-за адской жары ввели график отключения света. Информацию об этом сообщили в региональном правительстве 6 июля.Из-за того что температура поднимается до +39 градусов и выше, электроэнергетическое оборудование испытывает сильные нагрузки. По этой причине в действие ввели графики временного отключения потребителей. При нормализации электрических режимов электричество будет восстановлено.Графики отключений плавающие. Электричество отключат при чрезмерных нагрузках.