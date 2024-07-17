В Ростовской области возможны перебои с водой из-за отключений света

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В Ростовской области 17 июля возможны проблемы с водоснабжением. Об этом предупредило донское министерство ЖКХ.Из-за сильной жары на объектах энергоснабжения ввели временные графики отключений электроэнергии, чтобы снизить нагрузку на систему и избежать возможных аварий.От наличия электричества напрямую зависит работа объектов водоснабжения и водоотведения.В связи с «веерными» отключениями света в некоторых муниципалитетах может быть ограничена работа водопроводных и канализационных станций, водонапорных башен и скважин, а также котельных.В Ростове, Новочеркасске, Таганроге, Батайске, Азове, Шахтах, а также в Миллеровском, Чертковском, Верхнедонском, Шолоховском, Боковском, Кашарском, Каменском, Белокалитвинском, Тацинском, Морозовском, Милютинском, Родионово-Несветайском, Красносулинском и Усть-Донецком районах Ростовской области возможны перебои.- В случае отключения электричества объекты водохозяйственного комплекса будут подключены к резервным источникам питания для обеспечения жителей водоснабжением, а также организован подвоз воды, - сообщили в ведомстве.