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В Ростовской области возможны перебои с водой из-за отключений света

В Ростовской области возможны перебои с водой из-за отключений света
В Ростовской области 17 июля возможны проблемы с водоснабжением. Об этом предупредило донское министерство ЖКХ.

Из-за сильной жары на объектах энергоснабжения ввели временные графики отключений электроэнергии, чтобы снизить нагрузку на систему и избежать возможных аварий.

От наличия электричества напрямую зависит работа объектов водоснабжения и водоотведения.

В связи с «веерными» отключениями света в некоторых муниципалитетах может быть ограничена работа водопроводных и канализационных станций, водонапорных башен и скважин, а также котельных.

В Ростове, Новочеркасске, Таганроге, Батайске, Азове, Шахтах, а также в Миллеровском, Чертковском, Верхнедонском, Шолоховском, Боковском, Кашарском, Каменском, Белокалитвинском, Тацинском, Морозовском, Милютинском, Родионово-Несветайском, Красносулинском и Усть-Донецком районах Ростовской области возможны перебои.

- В случае отключения электричества объекты водохозяйственного комплекса будут подключены к резервным источникам питания для обеспечения жителей водоснабжением, а также организован подвоз воды, - сообщили в ведомстве.
Фото: Ростов ру
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